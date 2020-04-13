Новости за ночь: Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля

Середина наступившей недели позволит понять, вышла ли Россия на пик заболеваемости COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, Владимир Путин не случайно ввел режим нерабочих дней, который будет действовать до 30 апреля.

По мнению Голиковой, именно столько времени необходимо для того, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер, пишут Известия.



Вице-премьер подчеркнула, что оценить эффект от «социального разобщения» можно будет только в конце апреля. Также она добавила, что пока рано говорить о возможности продления ограничений после 30 апреля. Голикова напомнила, что быстрое преодоление всех последствий распространения COVID-19 зависит от каждого жителя России.