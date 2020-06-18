Новости за ночь: Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы России

В этих регионах коэффициент преступности на 100 тысяч населения варьируется от 26,3 до 29,68, в то время как в регионам с наименьшим уровнем коррупции — от 6,4 до 9,9. Самые благополучные в этом плане Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Вологодская, Мурманская и Пензенская области, Ямало-Ненецкий АО, Алтайский край, Ингушетия и Хакасия, считают в Генпрокуратуре.

Чаще всего коррупционные преступления отмечаются в сферах освоения бюджетных средств, организации торгов, правоохранительной деятельности и ЖКХ, говорится в докладе.

Накануне Краснов сообщил, что в 2019 году Генпрокуратура добилась изъятия неподтверждённого доходами имущества чиновников на 20 миллиардов рублей, что в 70 раз больше, чем годом ранее, передаёт RT.

