Новости за ночь: Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы России
Мордовия, Чувашия, Камчатский край и Архангельская область вошли в десятку регионов России с самым высоким уровнем коррупции, следует из доклада генерального прокурора РФ Игоря Краснова. В «лидерах» также оказались Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области, передаёт РИА Новости со ссылкой на документ.
В этих регионах коэффициент преступности на 100 тысяч населения варьируется от 26,3 до 29,68, в то время как в регионам с наименьшим уровнем коррупции — от 6,4 до 9,9. Самые благополучные в этом плане Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Вологодская, Мурманская и Пензенская области, Ямало-Ненецкий АО, Алтайский край, Ингушетия и Хакасия, считают в Генпрокуратуре.
Чаще всего коррупционные преступления отмечаются в сферах освоения бюджетных средств, организации торгов, правоохранительной деятельности и ЖКХ, говорится в докладе.
Накануне Краснов сообщил, что в 2019 году Генпрокуратура добилась изъятия неподтверждённого доходами имущества чиновников на 20 миллиардов рублей, что в 70 раз больше, чем годом ранее, передаёт RT.
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