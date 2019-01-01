Новости за ночь: Больше россиян смогут снимать наличные на кассах магазинов
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Больше россиян смогут снимать наличные на кассах магазинов
Россияне смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране. Об этом «Известиям» сообщил замглавы Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
В настоящее время такая возможность доступна только жителям удалённых малонаселённых пунктов страны. Теперь эту практику хотят распространить на все города.
При этом торговые точки будут получать небольшую комиссию за эту операцию, а также смогут реже инкассировать наличность. Ввести такой сервис планируется при совершении какой-либо покупки, поскольку иначе магазинам невыгодно предоставлять данную услугу.
СМИ: Сечин попросил 2,6 триллиона рублей льгот на развитие Арктики
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин изложил в письме президенту РФ Владимиру Путину план нового проекта развития Арктики, на который требуется 2,6 триллиона рублей льгот. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Взамен на льготы нефтяные компании будут готовы инвестировать в Арктику около 5-8,5 триллионов рублей, отмечает издание.
Также сообщается, что по расчетам Сечина, вклад проекта, предусматривающего спецрежим для инвесторов, в ВВП страны до 2050 года может достичь двух процентов в год, а в бюджет – 4,4 триллиона рублей.
Основатель «Нового потока» стал фигурантом уголовного дела
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в субботу и доставлен в следственный департамент МВД. Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что Мазуров проходит подозреваемым по уголовному делу. В компании назвали неправомерными действия в отношении главы совет директоров.
Добавим, что группа компаний «Новый поток» владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
СМИ: Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусами с детьми
В Запорожской области произошло ДТП с участием автомобилей из кортежа украинского президента Владимира Зеленского и автобусов, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курортов. Об этом пишет интернет-издание Страна.ua, ссылаясь на источники в управлении госохраны Украины.
По данным портала, причиной происшествия стал обгон колонны автобусов с детьми легковыми авто из кортежа Зеленского. Пассажиры автобусов не пострадали.
Отмечается, что самого президента в кортеже, который направлялся в Киев, не было, так как он улетел на самолете.
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