Новости за ночь: Больше россиян смогут снимать наличные на кассах магазинов

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Россияне смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране. Об этом «Известиям» сообщил замглавы Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

В настоящее время такая возможность доступна только жителям удалённых малонаселённых пунктов страны. Теперь эту практику хотят распространить на все города.

При этом торговые точки будут получать небольшую комиссию за эту операцию, а также смогут реже инкассировать наличность. Ввести такой сервис планируется при совершении какой-либо покупки, поскольку иначе магазинам невыгодно предоставлять данную услугу.

