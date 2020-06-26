Новости за ночь: Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Актер Михаил Ефремов, устроивший аварию со смертельным исходом, находясь за рулём в пьяном виде, перенес сердечный приступ в годовщину смерти матери, актрисы Аллы Покровской. Произошло это в ночь на четверг, 25 июня, рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев. Он утверждает, что именно из-за проблем со здоровьем Ефремов не стал просить следователя отпустить его на кладбище, чтобы почтить её память.
Между тем, слова адвоката сразу вызвали сомнения. Так, источник РИА ФАН в экстренных службах уточняет, что, например, скорую Ефремову не вызывали. По оценке издания, защитник, возможно, в целях пиара таким образом пытается добиться сочувствия для своего клиента.
Ранее супруга актера и его адвокат обсуждали возможность обратиться к следователю, чтобы он позволил Ефремову, который помещён под домашний арест, отправится на могилу матери. Однако сам же актер отказался от этого и заявил, что никуда не поедет. Пашаев также настаивает, что Ефремов сейчас находится в депрессивном состоянии и настроен на самообличение в связи с переживаниями из-за смертельного ДТП.
Между тем, одна из дочерей Ефремова Анна Мария раскритиковала Эльмана Пашаева, который ранее заявил о якобы стремлении артиста усыновить детей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, в микрогрузовик которого тот врезался. В ответ Пашаев заявил, что под «усыновлением» подразумевалось некое «покровительство» в финансовом плане, а не юридический акт.
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