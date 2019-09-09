Новость о вспышке пневмонии в столичном роддоме №4 оказалась ложной

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве опровергли слухи о вспышке пневмонии в роддоме №4 при Городской клинической больнице (ГКБ) им. В.Виноградова.

Проведенное расследование не выявило ни одного случая заболевания пневмонией среди новорожденных. Также в этом году не зафиксировано ни одного случая вспышки инфекций в роддоме среди младенцев, которые были бы связаны с оказанием медицинской помощи. В результате обследования персонала инфекция так же не выявлена.

Случай выявления у новорожденной девочки диагноза «врожденная пневмония» связан с тем, что у ее матери весь период беременности протекал с многочисленными осложнениями. Причиной внутриутробной пневмонии является инфекционное заболевание, в том числе ОРВИ, перенесенное матерью во время беременности. Подчеркивается, что врожденная пневомния не может передаваться от ребенка к ребенку, а только от матери к ребенку во время беременности.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в родильном доме оценивается как спокойная.

