Новосибирский суд вынес приговор юноше за убийство завуча школы

Суд в Новосибирской области огласил вердикт по делу об убийстве в июле 2020 года заведующего учебной частью сельской школы учеником восьмого класса. Молодому человеку предстоит провести в колонии общего режима девять лет и пять месяцев. Информация об этом появилась на сайте регионального управления Следственного комитета.

Согласно материалам дела, 9 июля 2020 года 16-летний подросток ночью залез через окно в квартиру дома в посёлке Смоленский Мошковского района с целью кражи. При этом юный злоумышленник находился под воздействием наркотиков. Однако его на месте застигла хозяйка.

Приговорённый нанёс женщине порядка двух десятков ударов ножом. После убийства налётчик похитил из квартиры имущество на общую сумму около 11 тысяч рублей. Приговор вынесен по статьям Уголовного кодекса о разбое и убийстве.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшей весной в Екатеринбурге освободился из мест лишения свободы маньяк-электрик, на совести которого убийства нескольких человек.

