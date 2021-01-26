Новосибирский губернатор заявил о «двояком» отношении к Навальному

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников охарактеризовал свое «двоякое» чувство к оппозиционному политику Алексею Навальному как «презрение и жалость». При этом он призвал коллег по партии сделать выводы из того, что на акции в Новосибирске пришли 2500 человек. Об этом пишет РИА «Новости».

Травников отметил, что люди направили свой внутренний протест и недовольство не на участие в альтернативных программах, а на посещение несанкционированной акции. «Конечно, нам нужно сделать выводы и скорректировать свои планы», – сказал глава региона.

Говоря о Навальном, губернатор выразил уверенность, что он не может играть серьезную политическую роль.

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Несогласованные акции прошли во многих городах России 23 января. По данным правозащитных организаций, правоохранительные органы задержали 3370 человек, из них 1481 в Москве и 567 в Петербурге.

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ФОТО: twitter.com/Kira_Yarmysh
ТЕГИ:ГубернаторПротестыНовосибирскАлексей Навальный
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