Новосибирский губернатор заявил о «двояком» отношении к Навальному

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников охарактеризовал свое «двоякое» чувство к оппозиционному политику Алексею Навальному как «презрение и жалость». При этом он призвал коллег по партии сделать выводы из того, что на акции в Новосибирске пришли 2500 человек. Об этом пишет РИА «Новости».

Травников отметил, что люди направили свой внутренний протест и недовольство не на участие в альтернативных программах, а на посещение несанкционированной акции. «Конечно, нам нужно сделать выводы и скорректировать свои планы», – сказал глава региона.

Говоря о Навальном, губернатор выразил уверенность, что он не может играть серьезную политическую роль.