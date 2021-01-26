Новосибирский губернатор заявил о «двояком» отношении к Навальному
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников охарактеризовал свое «двоякое» чувство к оппозиционному политику Алексею Навальному как «презрение и жалость». При этом он призвал коллег по партии сделать выводы из того, что на акции в Новосибирске пришли 2500 человек. Об этом пишет РИА «Новости».
Травников отметил, что люди направили свой внутренний протест и недовольство не на участие в альтернативных программах, а на посещение несанкционированной акции. «Конечно, нам нужно сделать выводы и скорректировать свои планы», – сказал глава региона.
Говоря о Навальном, губернатор выразил уверенность, что он не может играть серьезную политическую роль.
Несогласованные акции прошли во многих городах России 23 января. По данным правозащитных организаций, правоохранительные органы задержали 3370 человек, из них 1481 в Москве и 567 в Петербурге.
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