Новосибирские промышленники поддержали присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести и славы»

В совещании с активом Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий на заводе «Сиблитмаш» участвовали первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров, депутаты регионального парламента Виктор Кушнир, Дмитрий Терешков и Лариса Шашукова. На встрече обсудили вопрос присвоения Новосибирску статуса «Города трудовой доблести и славы».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что жители Новосибирска самоотверженно трудились в годы Великой Отечественной войны. Стоит отметить, каждый пятый советский снаряд, отправленный на фронт в годы войны, был произведен в Новосибирске. Кроме того, город принял множество эвакуированных с западных регионов СССР предприятий.

В свою очередь депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Виктор Кушнир отметил, что уже проведены собрания Советов директоров промышленных предприятий Ленинского района Новосибирска. Присвоение Новосибирску почетного звания поддержали около 30 производств. Аналогичные встречи должны пройти в других районах города.

Виктор Кушнир особо подчеркнул, что среди горожан немало тех, кто в годы войны трудились на производстве с 12-15-летнего возраста.

«Они хотят, чтобы их заслуги были оценены по достоинству. Пусть они не были на фронтах, но здесь, в тылу, тоже был фронт, когда люди по 14-16 часов не отходили от станков», - сказал парламентарий.

