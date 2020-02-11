Новосибирские депутаты и Минприроды не смогли решить, что считать валежником

Парламентарии Новосибирской областной думы выявили разночтения в региональном и федеральном законодательстве по вопросу определения валежника. О необходимости уточнить понятие заявил депутат Олег Мирошников в ходе подведения итогов сбора валежника в 2019 году аграрным комитетом Законодательного собрания Новосибирской области.

«Вот прошел ветровал, снеговал. Дерево упало, корни вывернуло, хвоя зеленая. Так это валежник или деловая древесина?», - обратился Мирошников с вопросом к главе Минприроды региона Андрею Даниленко.

Последний рекомендовал отнести это дерево к разряду деловой древесины. Однако, депутат возразил – согласно федеральному закону, ветро- и снеговал нельзя рассматривать как деловую древесину.