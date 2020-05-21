Новосибирские частные школы и детсады хотят освободить от арендной платы на период коронавируса

Первый заместитель председателя ЗакСобрания Новосибирской области Андрей Панфёров в ходе выступления на сессии Совета депутатов города Новосибирска предложил включить в комплекс мер поддержки бизнеса, пострадавшего от кризиса, негосударственные образовательные учреждения.

Председатель регионального Законодательного собрания Андрей Шимкив направил обращения в областное правительство и в мэрию Новосибирска с предложением на полгода освободить частные школы от арендной платы за пользование муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, отметил Панфёров.

Ранее предоставлялась отсрочка по арендной плате ряду признанных пострадавшими от кризиса субъектов малого и среднего предпринимательства, но частные школы к ним не относятся. Несмотря на переход в формат дистанционного обучения, они по-прежнему несут расходы нааренду и коммунальные платежи.

Как сообщили в пресс-службе ЗакСа, с необходимостью поддержки негосударственных образовательных учреждений согласился и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он пообещал вынести этот вопрос на следующую сессию городского Совета депутатов, чтобы не тормозить действие уже принятых мер.

