Новосибирские частные школы и детсады хотят освободить от арендной платы на период коронавируса
Первый заместитель председателя ЗакСобрания Новосибирской области Андрей Панфёров в ходе выступления на сессии Совета депутатов города Новосибирска предложил включить в комплекс мер поддержки бизнеса, пострадавшего от кризиса, негосударственные образовательные учреждения.
Председатель регионального Законодательного собрания Андрей Шимкив направил обращения в областное правительство и в мэрию Новосибирска с предложением на полгода освободить частные школы от арендной платы за пользование муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, отметил Панфёров.
Ранее предоставлялась отсрочка по арендной плате ряду признанных пострадавшими от кризиса субъектов малого и среднего предпринимательства, но частные школы к ним не относятся. Несмотря на переход в формат дистанционного обучения, они по-прежнему несут расходы нааренду и коммунальные платежи.
Как сообщили в пресс-службе ЗакСа, с необходимостью поддержки негосударственных образовательных учреждений согласился и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он пообещал вынести этот вопрос на следующую сессию городского Совета депутатов, чтобы не тормозить действие уже принятых мер.
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