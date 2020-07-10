Новосибирская область выступила за тарификацию вывоза жидких бытовых отходов
На 56-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области парламентарии рассмотрели обращение граждан касательно жидких бытовых отходов. Население выступает за отнесение услуги по сбору и вывозу ЖБО к коммунальным, что даст возможность регулировать тарифы.
«На сегодняшний день в Новосибирской области является актуальным вопрос увеличения размеров платы за услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов в многоквартирных домах. Это подтверждается многочисленными обращениями граждан, поступающими в адрес депутатов Заксобрания. Одной из причин увеличения размера платы является отсутствие законодательного регулирования расчета размера оплаты за услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов», - отметил в своем докладе заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко.
Среди первых, кто акцентировал внимание на проблему, был первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.
«Жидкие бытовые отходы никак не регламентируются, и их цена никак не обуславливается. То есть, приезжает коммерсант, назначает цену, и только после этого жидкие бытовые отходы убираются. Во многих случаях эти цены не приемлемы для пенсионеров», - уточнил Панфёров.
Соответствующие обращения депутаты направят в адрес председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина и председателя правительства Михаила Мишустина. Андрей Панфёров уверен, что обращения от Заксобрания Новосибирской области не станут единственными - с аналогичными предложениями могут выступить и парламенты других регионов.
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