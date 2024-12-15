Новогодняя елка в Кремле оказалась второй по высоте в Европе

При этом, по данным издания, сразу в нескольких городах Европы высота новогоднего дерева достигает ровно 20 м. Такая тенденция наблюдается в Амстердаме, Афинах, Брюсселе, Будапеште и в Вильнюсе.

Ранее председатель электротехнического комитета НОПСМ, директор по связям с госорганами TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин в интервью НСН рассказал, что сейчас в российских магазинах около половины гирлянд являются контрафактной продукцией, поэтому при их выборе следует обратить внимание на соответствие изделия ГОСТу и другим техрегламентам.

