Новогодняя елка в Кремле оказалась второй по высоте в Европе

30-метровая главная новогодняя елка России стала второй по величине в Европе, сообщает РИА Новости.

По подсчетам, диаметр ствола кремлевской ели составляет 60 см, а размах нижних ветвей — 8 м.

Отмечается, что среди натуральных деревьев российская ель уступает только 34-метровой ели, установленной в Вене. На третьем месте оказалась 29-метровая елка, находящаяся в Риме. Среди самых высоких деревьев также выделили ели из Варшавы и Лондона.

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При этом, по данным издания, сразу в нескольких городах Европы высота новогоднего дерева достигает ровно 20 м. Такая тенденция наблюдается в Амстердаме, Афинах, Брюсселе, Будапеште и в Вильнюсе.

Ранее председатель электротехнического комитета НОПСМ, директор по связям с госорганами TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин в интервью НСН рассказал, что сейчас в российских магазинах около половины гирлянд являются контрафактной продукцией, поэтому при их выборе следует обратить внимание на соответствие изделия ГОСТу и другим техрегламентам.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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