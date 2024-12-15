В январе Большой театр покажет 15 спектаклей «Щелкунчика»
С 3 по 12 января в Большом театре покажут 15 спектаклей новогоднего балета «Щелкунчик». Об этом говорится на официальном сайте ГАБТа.
Согласно информации, размещенной на ресурсе, увидеть представление можно будет с 3 по 5 января в 12:00 и в 19:00. Утренние и вечерние спектакли также состоятся 7 и 8 января. При этом 10 января зрители смогут увидеть балет только в 19:00 часов, а 11 и 12 января вновь и утром, и вечером.
До этого СМИ сообщили, что в декабре в Большом театре пройдет 18 показов балета «Щелкунчик». При этом в 2023 году там показали 12 таких представлений в декабре и еще девять в январе 2024 года.
Ранее заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин в интервью НСН рассказал, что спрос на «Щелкунчика» в Большом театре не спадает, однако людям, которые хотят увидеть именно балет, а не просто «отметиться» в Большом перед Новым годом, лучше покупать билеты на январские спектакли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru