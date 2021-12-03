Новогодние представления в школах и детсадах Москвы проведут без родителей

«Обеспечение безопасности детей в условиях распространения коронавирусной инфекции – одна из главных задач, которые стоят перед каждой школой. Поэтому утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся и воспитанников дошкольных групп организуют без присутствия родителей», — подчеркнули в ведомстве.

При этом родители смогут увидеть мероприятия в записи, также возможно проведение онлайн-трансляций.

