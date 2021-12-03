Новогодние представления в школах и детсадах Москвы проведут без родителей
Новогодние утренники и спектакли в московских школах и детских садах пройдут без родителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки столицы.
«Обеспечение безопасности детей в условиях распространения коронавирусной инфекции – одна из главных задач, которые стоят перед каждой школой. Поэтому утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся и воспитанников дошкольных групп организуют без присутствия родителей», — подчеркнули в ведомстве.
При этом родители смогут увидеть мероприятия в записи, также возможно проведение онлайн-трансляций.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+32 930 / сут.
Умерли
32 930+-244 710 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+36 514 / сут.
- В России зарегистрировали 32 930 случаев коронавируса за сутки
- Пользователям Meta предложили присылать свои обнаженные фото для защиты от мести
- Известного бойца MMA Чоршанбиева задержали в Москве за опасную езду
- В Британии высмеяли главную рождественскую елку страны
- СМИ: Минздрав расширит список противопоказаний к вакцинации от COVID-19
- Ридли Скотт оскорбил семью Гуччи своим новым фильмом
- Полиция задержала 11 участников драки дворников в центре Москвы
- Новогодние представления в школах и детсадах Москвы проведут без родителей
- В Германии назвали «Северный поток-2» российской «миной» под стабильность Европы
- Ученые заявили, что штамм «омикрон» втрое повышает риск повторного заражения COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru