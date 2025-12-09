Новогодние корпоративы в РФ начали отменять из-за спецоперации
Отмену новогодних корпоративов в связи со специальной военной операцией объявили власти Тувы, сообщил в Telegram глава республики Владислав Ховалыг.
В своем обращении он отметил, что проведение масштабных праздничных мероприятий в текущей обстановке было бы неэтично по отношению к российским военнослужащим, участвующим в СВО. Жителям региона рекомендовано встретить Новый год в семейном кругу, а средства, сэкономленные от отказа от корпоративов, направить на гуманитарную помощь военным.
При этом детские утренники, ледовые городки и другие праздничные мероприятия для детей отменяться не будут.
Чаще всего работодатели отказываются от проведения корпоративов из-за сложной экономической и политической ситуации, это дополнительный удар для организаторов мероприятий, поскольку себестоимость таких праздников значительно выросла. Об этом НСН заявила президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля.
