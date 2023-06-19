Новогодние каникулы в РФ в 2024 году могут продлиться с 1 по 8 января

В сообщении говорится, что в начале следующего года россияне будут отдыхать с 1 по 8 января, при этом новогодние каникулы начнутся 30 декабря 2023 года.

Также был опубликован производственный календарь на 2024 года, согласно которому в России выходными будут периоды с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, с 3 по 4 ноября и с 29 по 31 декабря. Кроме того, выходным днём будет 12 июня.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в России уже не первый год обсуждают идею длинных майских и коротких новогодних выходных, однако перспективы у нового законопроекта не очень хорошие, пишут «Известия».

