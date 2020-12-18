Исследование: Новогодние ароматические свечи могут нанести вред здоровью
Использование ароматических свечей во время праздников может нанести вред здоровью. Об этом в эфире «Радио 1» заявил президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ Андрей Дёмин.
По словам эксперта, как отечественные, так и зарубежные исследования указывают на то, что ароматические свечи могут навредить здоровью, так как при горении они выделяют большое количество мелких частиц. Вдыхая их, человек может получить аллергическую реакцию и поражение дыхательных путей.
Риск возрастает, если у человека есть генетическая предрасположенность к заболеванию дыхательных путей. Даже разовое использование подобных новогодних атрибутов может вызвать негативную реакцию, а при постоянном вдыхании риск для организма возрастает.
По мнению Дёмина, запрету ароматических свечей и исчезновению вредного товара с рынка противостоит лобби производителей. Он назвал "рекламным ходом" слова о том, что эта продукция безвредна.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 552 / сут.
Умерли
49 762+611 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 093 / сут.
- Пентагон опроверг приостановку сотрудничества с командой Байдена
- Минторг США ввёл новые санкции против России
- Суд арестовал бывшего следователя СК Агаджаняна
- Границу Азербайджана и России закроют из-за COVID-19
- Мишустин провел встречу с Воробьевым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru