Исследование: Новогодние ароматические свечи могут нанести вред здоровью

Использование ароматических свечей во время праздников может нанести вред здоровью. Об этом в эфире «Радио 1» заявил президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ Андрей Дёмин.

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По словам эксперта, как отечественные, так и зарубежные исследования указывают на то, что ароматические свечи могут навредить здоровью, так как при горении они выделяют большое количество мелких частиц. Вдыхая их, человек может получить аллергическую реакцию и поражение дыхательных путей.

Риск возрастает, если у человека есть генетическая предрасположенность к заболеванию дыхательных путей. Даже разовое использование подобных новогодних атрибутов может вызвать негативную реакцию, а при постоянном вдыхании риск для организма возрастает.

По мнению Дёмина, запрету ароматических свечей и исчезновению вредного товара с рынка противостоит лобби производителей. Он назвал "рекламным ходом" слова о том, что эта продукция безвредна.

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ФОТО: pixabay.com
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