Исследование: Новогодние ароматические свечи могут нанести вред здоровью

По словам эксперта, как отечественные, так и зарубежные исследования указывают на то, что ароматические свечи могут навредить здоровью, так как при горении они выделяют большое количество мелких частиц. Вдыхая их, человек может получить аллергическую реакцию и поражение дыхательных путей.

Риск возрастает, если у человека есть генетическая предрасположенность к заболеванию дыхательных путей. Даже разовое использование подобных новогодних атрибутов может вызвать негативную реакцию, а при постоянном вдыхании риск для организма возрастает.

По мнению Дёмина, запрету ароматических свечей и исчезновению вредного товара с рынка противостоит лобби производителей. Он назвал "рекламным ходом" слова о том, что эта продукция безвредна.

