Путин и Зеленский вошли в топ-10 самых влиятельных лидеров по версии Time

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский попали в свежий рейтинг самых влиятельных людей по версии журнала Time в категории «Лидеры».

Зеленский не готов встречаться с кем-ибо из РФ, кроме Путина

Среди «Лидеров» на первом месте расположилась премьер-министр Барбадоса Миа Моттли. На втором месте - Владимир Зеленский. Российский президент Владимир Путин вошел в десятку самых влиятельных лидеров мира.

Автором статьи про Зеленского стал президент США Джо Байден, про Путина - Алексей Навальный.

В рейтинге Time всего шесть номинаций: «Артисты», «Новаторы», «Титаны», «Лидеры», «Иконы» и «Пионеры».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:РейтингTimeВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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