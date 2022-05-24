Путин и Зеленский вошли в топ-10 самых влиятельных лидеров по версии Time

Среди «Лидеров» на первом месте расположилась премьер-министр Барбадоса Миа Моттли. На втором месте - Владимир Зеленский. Российский президент Владимир Путин вошел в десятку самых влиятельных лидеров мира.

Автором статьи про Зеленского стал президент США Джо Байден, про Путина - Алексей Навальный.

В рейтинге Time всего шесть номинаций: «Артисты», «Новаторы», «Титаны», «Лидеры», «Иконы» и «Пионеры».