Новая выплата на детей в 10 тысяч рублей введена в России

Российские семьи начнут получать на каждого ребенка до 16 лет единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление Правительства РФ вступает в силу с 1 июля.

Чтобы получить деньги, родителям не нужно подавать новое заявление. Оформление выплат происходит на основе уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда данных, уточняет Газета.ru.

«Установлено, что выплаты начинаются с 1 июля», — сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Ранее президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров заявил НСН, что число обратившихся за выплатами на детей вырастет в России.

«У нас выстроена система «одного окна» в МФЦ, и здесь будет создана подобная простая схема. В этой связи и число получателей возрастет, потому что люди еще не очень верили и не понимали, как все это работает», - отметил собеседник НСН.



