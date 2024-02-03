Новая версия приложения Сбера для iOS недоступна в App Store

В среду пресс-служба банка сообщила о выпуске нового приложения для iOS, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Клиентам рекомендовали скачать программу, подчеркнув, что устаревшие версии «Сбербанк онлайн» 12.14.1, 12.15 и 13.02 планомерно отключат в течение года.

В сообщении в Telegram-канале Сбера отмечается, что «Учет Онлайн» недоступен для скачивания.

«Если вы успели установить и зарегистрироваться в "Учет Онлайн" на iPhone, старую версию приложения СберБанк Онлайн можно удалить», — указали в банке.

