Сбер выпустил новую версию приложения для iOS

Новинка доступна для скачивания в магазине App Store. Приложение следует скачать клиентам с версиями «Сбербанк онлайн» 12.14.1, 12.15 и 13.02. В банке пояснили, что устаревшие версии планомерно отключат в течение 2024 года.

Ранее Сбербанк обновил функционал своего мобильного приложения для устройств на базе Android, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В разделе «Кошелек» стало доступно отображение более двух карт, а на главном экране разместили информацию о расходах по категориям и сумму трат в месяц.

