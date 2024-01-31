Сбер выпустил новую версию приложения для iOS
Сбербанк выпустил новую версию своего мобильного приложения для операционной системы iOS под названием «Учет онлайн». Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Новинка доступна для скачивания в магазине App Store. Приложение следует скачать клиентам с версиями «Сбербанк онлайн» 12.14.1, 12.15 и 13.02. В банке пояснили, что устаревшие версии планомерно отключат в течение 2024 года.
Ранее Сбербанк обновил функционал своего мобильного приложения для устройств на базе Android, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В разделе «Кошелек» стало доступно отображение более двух карт, а на главном экране разместили информацию о расходах по категориям и сумму трат в месяц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru