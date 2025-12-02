Новая «вакцина против старения» вызвала сомнения в безопасности

Исследователи американской биотехкомпании Immorta Bio сообщили о создании вакцины SenoVax, предназначенной для уничтожения стареющих клеток, которые, как предполагается, мешают работе организма и способствуют развитию возрастных заболеваний. Однако российские специалисты усомнились в безопасности такого подхода. В беседе с «Газетой.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что подобная терапия теоретически способна ускорить старение, а не замедлить его.

По его словам, авторы разработки предлагают задействовать иммунную систему не только против опухолевых клеток, но и против клеток, которые они относят к стареющим. При этом, отметил ученый, большая часть тканей человека состоит именно из старых клеток, и граница между «старым» и «очень старым» состоянием остается неочевидной. Он подчеркнул, что проблема старения скорее связана с истощением стволовых клеток, а не с накоплением старых. Усиленное уничтожение таких клеток, по его оценке, может лишь ускорить снижение регенеративного потенциала организма.

СМИ: В России не хватает вакцины от ротавирусной инфекции

Компания Immorta Bio ранее сообщила о подаче международной патентной заявки на SenoVax, характеризуя препарат как «вакцину против старения». По заявлению разработчиков, средство должно снижать количество стареющих клеток, которые с возрастом ассоциируются с хроническими заболеваниями.

Пока испытания ограничены исследованием на грызунах, где авторы заявили о повышении продолжительности жизни более чем вдвое. Компания уже направила документы для начала клинических испытаний на людях, однако путь до применения препарата у здоровых добровольцев остается долгим, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
ТЕГИ:РоссиянеВакцина

Горячие новости

Все новости

партнеры