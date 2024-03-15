Новая поликлиника по реновации появится на севере Москвы
Новую поликлинику по программе реновации возведут в Головинском районе Москвы, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Поликлиника сможет принять до 750 человек в смену», - отметил глава департамента.
В четырехэтажном здании кабинеты специалистов разместят таким образом, чтобы снизить возникновение очередей: наиболее востребованные будут расположены на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних. При этом кабинеты врачей для удобства оборудуют на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики.
В новой поликлинике также будут предусмотрены помещения для отдыха и психологической разгрузки медицинского персонала. Кроме того, её оснастят самым передовым медоборудованием. Это позволит жителям района получить необходимое лечение максимально близко к дому.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru