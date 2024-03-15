Новая поликлиника по реновации появится на севере Москвы

«Поликлиника сможет принять до 750 человек в смену», - отметил глава департамента.

В четырехэтажном здании кабинеты специалистов разместят таким образом, чтобы снизить возникновение очередей: наиболее востребованные будут расположены на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних. При этом кабинеты врачей для удобства оборудуют на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики.

В новой поликлинике также будут предусмотрены помещения для отдыха и психологической разгрузки медицинского персонала. Кроме того, её оснастят самым передовым медоборудованием. Это позволит жителям района получить необходимое лечение максимально близко к дому.

