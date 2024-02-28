В Перово построят новую стоматологическую поликлинику

Новую стоматологическую поликлинику построят на улице Новогиреевская в столичном районе Перово, строители уже завершили подготовительные работы. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он также отметил, что в ближайшие три года планируется построить восемь поликлиник. Их возведут по новому московскому стандарту: кабинеты самых посещаемых врачей – на нижних этажах, административные – на верхних.

«В планах на этот год – ввести в эксплуатацию еще две: консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории ГКБ №64 на улице Вавилова и детскую поликлинику на 320 посещений в смену с травматологическим пунктом в районе Бирюлево Восточное на улице Лебедянская», - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что сейчас также строится детская поликлиника в Зеленограде, детско-взрослая поликлиника в районе Некрасовка, а также стоматологическая поликлиника в Перово, которая будет рассчитана на 642 посещения. Кроме того, в проекте еще три объекта: детско-взрослые учреждения в Раменках и в районе Головинский, а также детская поликлиника в Лефортово.

