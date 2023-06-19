Новая линия трамвая улучшит транспортную ситуацию на востоке Москвы

Новая линия трамвая появится в Восточном административном округе российской столицы. Об утверждении проекта сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская. По её словам, новый трамвайный маршрут улучшит условия транспортного обслуживания в районе Ивановское, а также даст возможность перераспределить транспортные потоки.

Трамвайная линия будет проложена от 3-й Владимирской улицы вдоль шоссе Энтузиастов до улицы Сталеваров. На её протяжении создадут пять остановок, а также конечную станцию с разворотным кольцом. Длина линии составит 3,5 километра, её интегрируют в действующую трамвайную сеть Москвы.

Проект планировки территории предусматривает также возведение эстакады по основному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом. Это позволит повысить пропускную способность шоссе Энтузиастов. Кроме того, в проект заложены работы по благоустройству, озеленению, установке светофоров и организация пешеходных переходов.

Новый проект разработан в Институте Генплана Москвы. По словам заместителя его директора Игоря Бахирева, линия вдоль шоссе Энтузиастов станет логичным продолжением проекта трамвайного пути на улице Сергия Радонежского.

«Этого соединения не хватало, чтобы связать отдаленные районы с центром города. Новая линия дополнит данное решение, и поможет улучшить транспортное обслуживание еще большего числа москвичей», — пояснил Игорь Бахирев.

Как отметила глава Москомархитеркутры, за последние несколько лет было организовано строительство сразу нескольких новых трамвайных линий, поскольку это современный и экологичный вид транспорта.

