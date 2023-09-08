Новый роман Пелевина «Путешествие в Элевсин» поступит в продажу 29 сентября
8 сентября 202310:27
Продажи нового романа Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» начнутся 29 сентября, говорится на сайте ЭКСМО.
Новая история будет развиваться в той же вселенной, что и предыдущие его книги «KGBT+» и «Transhumanism Inc».
Предзаказ романа доступен с сегодняшнего дня. Его можно оформить как на сайте издательской группы, так и в интернет-магазинах.
«Путешествие в Элевсин» будет доступно в аудио и электронном формате в Букмейте и в формате поштучной покупки книги на Литрес.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru