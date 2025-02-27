Новая функция Google удивила всех россиян
Пользователям Google стало проще удалить нежелательную личную информации из результатов поиска. Соответствующее изменение в свою поисковую систему внесла компания.
Пользователи могут отправить запрос на удаление данных одним лишь нажатием на кнопку с тремя вертикальными точками рядом с результатами поиска.
Кроме того, пользователи могут воспользоваться новым инструментом «Результаты поиска о вас». После получения информации пользователь может запросить ее удаление вышеуказанным способом.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в 2024 году российские суды четыре раза оштрафовали Google на общую сумму 15,1 миллиона рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru