Новая функция Google удивила всех россиян

Пользователям Google стало проще удалить нежелательную личную информации из результатов поиска. Соответствующее изменение в свою поисковую систему внесла компания.

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Пользователи могут отправить запрос на удаление данных одним лишь нажатием на кнопку с тремя вертикальными точками рядом с результатами поиска.

Кроме того, пользователи могут воспользоваться новым инструментом «Результаты поиска о вас». После получения информации пользователь может запросить ее удаление вышеуказанным способом.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в 2024 году российские суды четыре раза оштрафовали Google на общую сумму 15,1 миллиона рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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