Новая функция Google удивила всех россиян

Пользователи могут отправить запрос на удаление данных одним лишь нажатием на кнопку с тремя вертикальными точками рядом с результатами поиска.

Кроме того, пользователи могут воспользоваться новым инструментом «Результаты поиска о вас». После получения информации пользователь может запросить ее удаление вышеуказанным способом.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в 2024 году российские суды четыре раза оштрафовали Google на общую сумму 15,1 миллиона рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

