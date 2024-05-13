Новак заявил, что Россия газифицирована на 74%

На сегодняшний день Россия газифицирована на 74%, заявил в ходе выступления в Госдуме кандидат в вице-премьеры России Александр Новак.

По его словам, Россия оказалась на первом-втором месте по этому показателю в мире. При этом процесс газификации в стране продолжается.

«Топят дровами!»: Полную газификацию регионов сочли бессмысленной из-за цены

Так, по программе социальной газификации заключено около 1,2 миллиона договоров, 950 тысяч из которых исполнено до границ участков.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что необходимо расширить программу льготной газификации. В правительстве пообещали выделить на социальную газификацию 1 млрд рублей в 2024 году. Средства получат 57 субъектов.

В России полмиллиона домов ожидают догазификации, программа новой газификации также действует, но не все населенные пункты смогут в ней поучаствовать, заявил в связи с этим заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыРоссийский Газ

Горячие новости

Все новости

партнеры