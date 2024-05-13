Новак заявил, что Россия газифицирована на 74%

На сегодняшний день Россия газифицирована на 74%, заявил в ходе выступления в Госдуме кандидат в вице-премьеры России Александр Новак.

По его словам, Россия оказалась на первом-втором месте по этому показателю в мире. При этом процесс газификации в стране продолжается.