Новак заявил, что Россия газифицирована на 74%
На сегодняшний день Россия газифицирована на 74%, заявил в ходе выступления в Госдуме кандидат в вице-премьеры России Александр Новак.
По его словам, Россия оказалась на первом-втором месте по этому показателю в мире. При этом процесс газификации в стране продолжается.
Так, по программе социальной газификации заключено около 1,2 миллиона договоров, 950 тысяч из которых исполнено до границ участков.
В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что необходимо расширить программу льготной газификации. В правительстве пообещали выделить на социальную газификацию 1 млрд рублей в 2024 году. Средства получат 57 субъектов.
В России полмиллиона домов ожидают догазификации, программа новой газификации также действует, но не все населенные пункты смогут в ней поучаствовать, заявил в связи с этим заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач «Радиоточке НСН».
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