«Топят дровами!»: Полную газификацию регионов сочли бессмысленной из-за цены
Алексей Гривач заявил НСН, что жители отдаленных населенных пунктов зачастую сами не готовы переходить на «золотой газ».
Газифицировать населенные пункты, которые находятся в сотнях и тысячах километрах от магистрального газопровода, не имеет смысла, заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью НСН. Он отметил, что потребители на отдаленных территориях не спешат переходить на газ, даже если есть такая возможность.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным пообещал, что Россию газифицируют на 100% к 2030 году. Так, на январь уровень газификации составит 89% из 100% технически возможной.
«География такова, что газифицировать населенные пункты, которые находятся в сотнях и тысячах километрах от магистрального газопровода, не имеет никакого смысла. Газ там будет в прямом смысле золотой и не будет нужен потребителям. Сейчас такие истории не так редки, когда газ доступен, а потребитель продолжает топить углем или дровами. Амурская область не могла быть газифицирована в принципе до реализации проекта Сила Сибири. Это касается и Красноярска, куда газ должен прийти через пять лет в рамках строительства газопровода Сила Сибири-2», - объяснил он.
При этом, по его словам, «Газпром» успешно выполняет свои обещания по догазификации регионов.
«Поручение было дано менее двух лет назад, и за это время прилично продвинулись и по догазификации (подведению газа к границам домохозяйств в тех населенных пунктах, где сетевой газ уже был ранее), и по газификации новых населенных пунктов. В первом случае более миллиона договоров заключено, три четверти из них реализовано, уже 500 тысяч новых семей потребляют газ. Это впечатляющие цифры и, вероятно, в следующем году программа будет полностью выполнена. Что касается новой газификации, то процесс тоже идет достаточно бойко – примерно на один процентный пункт в год. Техническая возможность газификации складывается из нескольких критериев: удаленность территории, плотность населения, состояние жилья, обеспеченность другими видами топлива», - объяснил собеседник НСН.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил «Радиоточке НСН», что технически возможная газификация подразумевает рентабельность, это лишает отдаленные населенные пункты Якутии возможности получить газ до 2030 года.
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