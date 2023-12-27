«Топят дровами!»: Полную газификацию регионов сочли бессмысленной из-за цены

Газифицировать населенные пункты, которые находятся в сотнях и тысячах километрах от магистрального газопровода, не имеет смысла, заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью НСН. Он отметил, что потребители на отдаленных территориях не спешат переходить на газ, даже если есть такая возможность.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным пообещал, что Россию газифицируют на 100% к 2030 году. Так, на январь уровень газификации составит 89% из 100% технически возможной.