Новак: Цены на бензин в России стабилизируются после ремонтов на НПЗ
Цены на бензин в России стабилизируется после окончания ремонтов на НПЗ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.
Он отметил, что уже скоро заводы должны выйти с ремонтов, тогда объемы поступления на биржу увеличатся, что приведет к стабилизации ситуации.
На АЗС ситуация с бензином и с дизельным топливом на уровне инфляции, добавил он.
В некоторых регионах оптовые цены на бензин уже превышают розничные, что наносит ущерб бизнесу и экономике в целом, заявил ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов «Радиоточке НСН». При этом, по его словам, розничные цены повышаются только в рамках инфляции.
Баженов объяснил, что такая ситуация сложилась из-за перераспределения потоков, а профицит бензина в стране не так велик. Эксперт призвал регуляторов принимать более внушительные меры, корректировать акциз.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор Шейкин: Школьников начнут обучать управлению беспилотниками
- Картаполов: Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года
- Новак: Цены на бензин в России стабилизируются после ремонтов на НПЗ
- Байден не смог найти выход со сцены в Филадельфии
- Подпольщик сообщил об уничтожении расположения ВСУ и наемников в Николаеве
- В районе реки Лена в Иркутской области пропала семейная пара с внуком
- Марочко: Киев скрывает потери под Артемовском
- Российские военные заняли девять объектов ВСУ на Двуреченском направлении
- «АвтоВАЗ» применил экономические меры против завысивших цены на Lada дилеров
- При взрыве в Одессе пострадало здание генконсульства Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru