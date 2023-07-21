Новак: Цены на бензин в России стабилизируются после ремонтов на НПЗ

Цены на бензин в России стабилизируется после окончания ремонтов на НПЗ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

Он отметил, что уже скоро заводы должны выйти с ремонтов, тогда объемы поступления на биржу увеличатся, что приведет к стабилизации ситуации.

На АЗС ситуация с бензином и с дизельным топливом на уровне инфляции, добавил он.