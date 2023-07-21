Новак: Цены на бензин в России стабилизируются после ремонтов на НПЗ

Цены на бензин в России стабилизируется после окончания ремонтов на НПЗ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

Он отметил, что уже скоро заводы должны выйти с ремонтов, тогда объемы поступления на биржу увеличатся, что приведет к стабилизации ситуации.

На АЗС ситуация с бензином и с дизельным топливом на уровне инфляции, добавил он.

Развожаев сообщил о задержке поставок бензина АИ-92 в Севастополь

В некоторых регионах оптовые цены на бензин уже превышают розничные, что наносит ущерб бизнесу и экономике в целом, заявил ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов «Радиоточке НСН». При этом, по его словам, розничные цены повышаются только в рамках инфляции.

Баженов объяснил, что такая ситуация сложилась из-за перераспределения потоков, а профицит бензина в стране не так велик. Эксперт призвал регуляторов принимать более внушительные меры, корректировать акциз.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр НовакЦены На Бензин

Горячие новости

Все новости

партнеры