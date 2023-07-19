Развожаев сообщил о задержке поставок бензина АИ-92 в Севастополь
19 июля 202321:55
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале прокомментировал жалобы местных жителей, которым отказали в заправке бензином АИ-92 и АИ-95.
Развожаев заверил, что дефицита топлива в Севастополе нет. При этом он признал «небольшие задержки» с поставкой бензина АИ-92.
«Как только появляется топливо, то его начинают отпускать», - написал губернатор.
Биржевые цены на бензин 19 июля обновили исторические максимумы. Стоимость АИ-92 превысила 62685 рублей за тонну, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru