Развожаев сообщил о задержке поставок бензина АИ-92 в Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале прокомментировал жалобы местных жителей, которым отказали в заправке бензином АИ-92 и АИ-95.

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Развожаев заверил, что дефицита топлива в Севастополе нет. При этом он признал «небольшие задержки» с поставкой бензина АИ-92.

«Как только появляется топливо, то его начинают отпускать», - написал губернатор.

Биржевые цены на бензин 19 июля обновили исторические максимумы. Стоимость АИ-92 превысила 62685 рублей за тонну, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:БензинКрымСевастополь

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