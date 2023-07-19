Развожаев сообщил о задержке поставок бензина АИ-92 в Севастополь

Развожаев заверил, что дефицита топлива в Севастополе нет. При этом он признал «небольшие задержки» с поставкой бензина АИ-92.

«Как только появляется топливо, то его начинают отпускать», - написал губернатор.

Биржевые цены на бензин 19 июля обновили исторические максимумы. Стоимость АИ-92 превысила 62685 рублей за тонну, передает «Радиоточка НСН».

