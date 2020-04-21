Нотариусам в Москве разрешили вернуться к работе

Между тем, московские власти обязали соблюдать режим самоизоляции всех жителей Москвы с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний по аналогии с гражданами, у которых подозревают новую коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в дополнении к указу мэра Сергея Собянина по ограничительным мерам. Документ опубликован на официальном портале градоначальника, отмечает телеканал 360.

Так, с 22 апреля геолокация больных любыми респираторными инфекциями будет отслеживаться городскими властями. Кроме того, уточняется, что горожане, проживающие с инфицированными COVID-19 родственниками смогут дойти до ближайшего магазина, вынести мусор или выгулять домашних животных.

