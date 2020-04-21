Нотариусам в Москве разрешили вернуться к работе

Столичные власти исключили нотариальные конторы из списка организаций, деятельность которых приостановлена из-за опасности распространения COVID-19. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра Москвы. В соответствии с документом, приостановлена работа организаций, которые осуществляют деятельность в области права, за исключением нотариальной деятельности.

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Между тем, московские власти обязали соблюдать режим самоизоляции всех жителей Москвы с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний по аналогии с гражданами, у которых подозревают новую коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в дополнении к указу мэра Сергея Собянина по ограничительным мерам. Документ опубликован на официальном портале градоначальника, отмечает телеканал 360.

Так, с 22 апреля геолокация больных любыми респираторными инфекциями будет отслеживаться городскими властями. Кроме того, уточняется, что горожане, проживающие с инфицированными COVID-19 родственниками смогут дойти до ближайшего магазина, вынести мусор или выгулять домашних животных.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:самоизоляцияКоронавирусМосква
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