Рэпер Machine Gun Kelly признался, что носит на шее кровь Меган Фокс
Рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) признался, что носит на шее амулет с кровью своей возлюбленной актрисы Меган Фокс. Об этом он написал в своем Instagram.
Музыкант выложил серию фотографий и видеозаписей с Фокс, также показав украшение с каплей крови актрисы. «Я ношу твою кровь у себя на шее», — подписал он пост.
Меган Фонкс также опубликовала совместные с рэпером снимки.
В ноябре 2020 года Меган Фокс подала на развод со звездой сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайаном Остином Грином, за которого вышла замуж в 2010-м.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 207 / сут.
Умерли
80 520+394 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+13 935 / сут.
- Елизавета II отреагировала на вторую беременность Меган Маркл
- Самолет Superjet из-за технических проблем возвращается в Москву
- «Юноша в перьях». Цискаридзе снова раскритиковал танец Лазарева
- Скандально известный памятник Аленке продали с аукциона
- Строительные леса рухнули в центре Москвы. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru