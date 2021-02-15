Рэпер Machine Gun Kelly признался, что носит на шее кровь Меган Фокс

Рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) признался, что носит на шее амулет с кровью своей возлюбленной актрисы Меган Фокс. Об этом он написал в своем Instagram.

Музыкант выложил серию фотографий и видеозаписей с Фокс, также показав украшение с каплей крови актрисы. «Я ношу твою кровь у себя на шее», — подписал он пост.