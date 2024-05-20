«Нормы есть!»: Останина усомнилась в необходимости закона о домашнем насилии
Нина Останина заявила НСН, что закон о домашнем насилии повторит уже имеющиеся нормы УК.
Отдельный закон о домашнем насилии не нужен, если он повторит все уже имеющиеся нормы Уголовного права, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с НСН. По ее словам, в России женщины и мужчины одинаково защищены от любой формы насилия.
В Госдуме идет разработка федеральной программы по защите женщин от домашнего насилия. Об этом со ссылкой на депутата Владислава Даванкова сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Депутат охарактеризовал проблему домашнего насилия как «настоящую катастрофу» и заявил, что «в новости попадают только избиения знаменитостей или откровенная жесть», а «сотни тысяч случаев остаются без внимания».
«Защиту должны получать все. И женщины, и мужчины должны получать защиту в случае, если столкнулись с домашним насилием. У нас есть Уголовный кодекс, который обязывает наказывать любого насильника. У нас нет отдельного закона о насилии, но все нормы Уголовного кодекса рассчитаны как раз на то, чтобы за психическое и физическое насилие насильник нес наказание. Я понимаю, что речь идет о том, чтобы сделать все, как у всех, принять отдельный закон. Но чем отличается убийство на улице от убийства в квартире? Убийство – это всегда убийство, по всей строгости закона наказание», - объяснила она.
По ее словам, на данный момент Госдума не рассматривает ни одного законопроекта о домашнем насилии.
«Законопроекта Даванкова я не видела, у нас пока ни одного внесенного законопроекта нет. Ничего не было внесено. Когда будет внесен законопроект, обсудим. Если это будет повтор того, что есть в УК, я не вижу смысла. Если будет какое-то новшество, которое заслуживает поддержки, почему же нет? Посмотрим», - добавила депутат.
Депутат Госдумы Ксения Горячева 18 мая рассказала, что, согласно законопроекту, нельзя будет забрать заявление о факте домашнего насилия даже при давлении на потерпевшего, правоохранители всё равно будут обязаны провести расследование.
Ранее суд присяжных признал бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева виновным в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой. По версии следствия, экс-чиновник в ночь на 9 ноября 2023 года до смерти избил 31-летнюю женщину в ресторане в Астане. При этом Бишимбаев, который не признал вину, заявил, что супруга была в состоянии алкогольного опьянения и «спровоцировала» его своей «агрессией». Этот случай получил большой резонанс и в российском обществе, где многие годы ведутся споры о законе о домашнем насилии, передает «Радиоточка НСН».
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