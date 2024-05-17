В Москву на смену заморозкам приходят солнце и 20 градусов тепла

Александр Шувалов рассказал НСН, что на выходных температура в столице повысится до 20 градусов, а заморозки окончательно уходят. 

В Москву приходит «нормальная» майская погода, заморозки сменяются солнцем, уже в выходные температура повысится до 20 градусов тепла, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

«В Москве в выходные и на следующей неделе ожидается благоприятная погода. Сегодня ночью прошел холодный фронт, он дал небольшой дождь, но далее погода в пятницу и на выходных будет очень благоприятная. Днем температура будет доходить до 20 градусов, ночью – до 10 градусов тепла, это не жара, но нормальная майская погода. Много солнца, никаких осадков, слабый ветер. Такая же погода продержится в понедельник», - рассказал он.

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На предстоящей неделе погода также будет теплой и солнечной, исключением станет вторник. Но заморозки в столицу больше не вернутся.

«Во вторник повторение пятничной ситуации, фронт с северо-запада, небольшой дождь, а потом снова на два-три дня солнечная погода без осадков и без сильно ветра. К счастью, мы с заморозками покончили, они и так слишком долго гостили. Эпоха заморозков осталась в прошлом», - обрадовал синоптик.

В России от заморозков погибли посевы на площади в 830 тысяч гектаров, что составляет около 1% от всей площади, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на заседание оперативного штаба, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ЗаморозкиСолнцеПогода В Москве

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