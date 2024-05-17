В Москву на смену заморозкам приходят солнце и 20 градусов тепла

В Москву приходит «нормальная» майская погода, заморозки сменяются солнцем, уже в выходные температура повысится до 20 градусов тепла, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

«В Москве в выходные и на следующей неделе ожидается благоприятная погода. Сегодня ночью прошел холодный фронт, он дал небольшой дождь, но далее погода в пятницу и на выходных будет очень благоприятная. Днем температура будет доходить до 20 градусов, ночью – до 10 градусов тепла, это не жара, но нормальная майская погода. Много солнца, никаких осадков, слабый ветер. Такая же погода продержится в понедельник», - рассказал он.