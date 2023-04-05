Норильск возглавил антирейтинг российских городов по вредным выбросам

Росприроднадзор составил рейтинг городов России с самыми большими загрязняющими атмосферу выбросами. По данным ведомства, объём всех выбросов по стране за 2022 год составил 17 млн 174 тысячи тонн.

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Хуже всего ситуация в Норильске, где в прошлом году в воздух попали 1 млн 796 тысяч тонн загрязняющих веществ, или 10,5% от общего количества. Вторым в антирейтинге стал Череповец (270 тысячами тонн), третьим - Новокузнецк (263 тысячи тонн).

Также в список городов с самым грязным воздухом по итогам 2022 года попали Липецк, пгт Рефтинский (Свердловская область), Междуреченск (Кемеровская область), Магнитогорск (Челябинская область), Воркута (республика Коми), Иркутск и Уфа.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что содержание нефтепродуктов в реке Томь в Томской области в некоторых точках превышено в 286 раз, сообщает RT.

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ФОТО: @archigoodspeed
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