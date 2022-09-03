Макаревич* высказался по поводу его включения в список иноагентов
3 сентября 202213:40
Музыкант Андрей Макаревич* прокомментировал его включение в российский реестр иноагентов в своем Telegram-канале.
«Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят», - отметил исполнитель.
Накануне Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов Андрея Макаревича и Екатерину Гордееву.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru