Макаревич* высказался по поводу его включения в список иноагентов

Музыкант Андрей Макаревич* прокомментировал его включение в российский реестр иноагентов в своем Telegram-канале.

Розенбаум отказался считать Макаревича и Пугачеву «предателями»

«Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят», - отметил исполнитель.

Накануне Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов Андрея Макаревича и Екатерину Гордееву.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкантыМузыканты о политикеИноагентыАндрей Макаревич
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