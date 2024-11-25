Noize MC обжаловал штраф за дискредитацию армии

Музыкант Noize MC (Иван Алексеев) (признан в РФ иноагентом) подал жалобу на постановление о штрафе в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии. Сведения об этом содержатся в базе данных Тверского суда Москвы.

Согласно судебным материалам, поводом для привлечения Алексеева к ответственности стал пост от 15 августа 2024 года, опубликованный в Telegram-канале «Readovka». В материалах дела указано, что в данном посте, содержащем текст и изображения, музыкант якобы выражал негативное отношение к использованию Вооруженных сил России.