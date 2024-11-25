Noize MC обжаловал штраф за дискредитацию армии

Музыкант Noize MC (Иван Алексеев) (признан в РФ иноагентом) подал жалобу на постановление о штрафе в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии. Сведения об этом содержатся в базе данных Тверского суда Москвы.

Согласно судебным материалам, поводом для привлечения Алексеева к ответственности стал пост от 15 августа 2024 года, опубликованный в Telegram-канале «Readovka». В материалах дела указано, что в данном посте, содержащем текст и изображения, музыкант якобы выражал негативное отношение к использованию Вооруженных сил России.

Суд оштрафовал Noize MC по делу о дискредитации армии

Алексеев вину не признал. Его представитель заявил, что музыкант не имеет отношения к указанному каналу и не распространял соответствующий пост в интернете, требуя прекратить производство по делу.

Noize MC был включен в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. С тех пор он неоднократно подвергался штрафам за нарушение законодательства об иноагентах, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкантыШтрафNoize Mc

Горячие новости

Все новости

партнеры