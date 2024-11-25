Noize MC обжаловал штраф за дискредитацию армии
Музыкант Noize MC (Иван Алексеев) (признан в РФ иноагентом) подал жалобу на постановление о штрафе в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии. Сведения об этом содержатся в базе данных Тверского суда Москвы.
Согласно судебным материалам, поводом для привлечения Алексеева к ответственности стал пост от 15 августа 2024 года, опубликованный в Telegram-канале «Readovka». В материалах дела указано, что в данном посте, содержащем текст и изображения, музыкант якобы выражал негативное отношение к использованию Вооруженных сил России.
Алексеев вину не признал. Его представитель заявил, что музыкант не имеет отношения к указанному каналу и не распространял соответствующий пост в интернете, требуя прекратить производство по делу.
Noize MC был включен в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. С тех пор он неоднократно подвергался штрафам за нарушение законодательства об иноагентах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- НАТО не достигло согласия по вопросу членства Украины
- Noize MC обжаловал штраф за дискредитацию армии
- Экс-сотрудник РЖД получил пять лет колонии за коррупцию и мошенничество
- Госдума рассмотрит в первом чтении сохранение рабочих мест для участников СВО
- Правоохранители задержали жителя Благовещенска за мошенничество на 4 млн рублей
- СМИ: Чехия может запретить двойное гражданство для россиян
- Лавров обвинил НАТО в стремлении к глобальному доминированию
- Россия предала в ОЗХО ноты о применении Украиной запрещенных веществ
- «Ветераны России» хотят наказать Ельцин Центр за выступление внучки Хрущева
- Аршавин заявил о «туманных перспективах» сборной России в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru