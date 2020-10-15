Ночные заведения в Москве введут систему чек-ин для посетителей

Посещение московских ночных клубов и баров будет возможно только при регистрации телефонного номера. Эксперимент по введению в ночных заведениях системы чек-ин стартует 19 октября 2020 года.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, доступ работников и посетителей на дискотеки, а также в ночные клубы, бары и прочие аналогичные заведения, работающие с 00.00 часов ночи до 06.00 часов утра, станет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.

На сайте московского главы поясняется, что при входе в заведение необходимо будет сканировать QR-код или отправить СМС на специальный короткий номер 7377. В случае выявления коронавируса у кого-то из посетителей данная мера позволит оповестить всех присутствовавших людей о том, что они находятся в зоне риска и должны оперативно сдать тест на COVID-19.

Собянин напомнил, что весной на карантин первыми закрыли именно ночные заведения. И сейчас, в условиях роста заболеваемости, есть все основания для повторного запрета. «Мы не хотели бы идти на этот шаг. В конце концов, эта индустрия - тоже часть экономики города. В ней и смежных отраслях работают тысячи людей», - добавил мэр Москвы.

На сегодняшний день в Москве зафиксировано 347 946 случаев коронавируса, в том числе 3 942 - за последние сутки. 268 423 человек выздоровело, 5 796 пациентов умерли.

