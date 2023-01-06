Ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы
Ночь на пятницу, 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Самая холодная ночь с начала зимы пришла в столицу. Минимальная температура воздуха в Москве, на базовой метеостанции города, ВДНХ, к 7 часам утра составила минус 22,6 градусов», — написал метеоролог в своем Telegram-канале.
При этом в Подмосковье холоднее всего было в Талдоме — 26,1 градуса мороза.
Как отметил Леус, температура воздуха может еще немного опуститься в течение ближайшего часа.
Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал морозы до минус 53 в некоторых регионах России, напоминает RT. Так, в ближайшие дни в Магаданской области, Якутии и на Чукотке похолодает до -48...-53 градусов.
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