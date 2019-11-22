Ночь на 22 ноября в Москве стала самой холодной за последние 10 лет
В ночь на пятницу, 22 ноября, температура воздуха в столице опустилась до -10,6°C. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Таким образом, минувшая ночь стала самой морозной для 22 ноября за последние 10 лет, подчёркивает Газета.ру.
Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в ночь на четверг – тогда столбики термометров опустились до отметки минус 8.
По прогнозам синоптиков, сегодня днем в мегаполисе прогнозируется около пяти градусов мороза. Температурный режим окажется на 4-5 градусов ниже средних многолетних значений, подчёркивает АГН Москва.
Ранее НСН писала, что наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим. Как сообщается на сайте «Гисметео», несмотря на то, что в Москве и Подмосковье температура воздуха опустилась ниже климатической нормы, до конца ноября жители региона могут рассчитывать на потепление.
Специалисты подчёркивают, что из-за «арктического вторжения» сухой и холодный воздух «вытеснил» теплый и влажный – в связи с этим в регионе установилось высокое атмосферное давление, а также пришло похолодание. Такой характер погоды, по словам синоптиков, сохранится в столице до 26 ноября
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