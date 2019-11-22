Ночь на 22 ноября в Москве стала самой холодной за последние 10 лет

В ночь на пятницу, 22 ноября, температура воздуха в столице опустилась до -10,6°C. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Таким образом, минувшая ночь стала самой морозной для 22 ноября за последние 10 лет, подчёркивает Газета.ру.

Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в ночь на четверг – тогда столбики термометров опустились до отметки минус 8.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем в мегаполисе прогнозируется около пяти градусов мороза. Температурный режим окажется на 4-5 градусов ниже средних многолетних значений, подчёркивает АГН Москва.