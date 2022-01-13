Ночь на 13 января стала самой морозной в Москве с начала года

«Минувшая ночь стала самой морозной в наступившем году, на (метеостанции) на ВДНХ было -19 °C, это не окончательные данные, а на другой московской метеостанции, в Тушино, было минус -20,6 °C», — цитирует метеоролога ТАСС.

Самые сильные морозы в Подмосковье зарегистрировали в Волоколамске, где похолодало до -23,9 °C, отмечает RT.

По словам Тишковца, температура воздуха оказалась почти на 10 градусов ниже нормы января.

