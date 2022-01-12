Москвичам пообещали «алмазную пыль» в небе
Так называемую алмазную пыль можно будет наблюдать завтра утром в небе столичного региона. Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он напомнил, что ближайшей ночью в Москве и области ожидается самое сильное похолодание в новом году.
Ночью и под утро столбики термометров покажут - 15…- 20 °C, на севере Подмосковья местами может быть зафиксировано – 25 °C. В условиях низких температур и высокой влажности происходит интенсивное вымораживание водяного пара.
В результате, в воздухе появятся мельчайшие ледяные кристаллы. Именно они называются у метеорологов ледяными иглами или алмазной пылью, а иногда - осадками ясного неба. Такие частицы отражают свет и сверкают, как россыпь бриллиантов. Это, в свою очередь, может вызвать такие оптические явления, как ложная луна или солнце, световые столбы.
К вечеру четверга температура воздуха в столичном регионе начнёт резко повышаться. К утру пятницы уже до +1°C, прогнозирует Росгидромет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 946 / сут.
Умерли
318 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 346 / сут.
- Москвичам пообещали «алмазную пыль» в небе
- Грушко: РФ рассчитывает на однозначный ответ НАТО на предложения о безопасности
- Тарасова поздравила Россию с успешным стартом мужчин-фигуристов на чемпионате Европы
- В Конгресс США внесён проект о новых санкциях против РФ, включая Путина
- МИД: расширение НАТО несет неприемлемые для России риски
- Цена нефти Brent превысила $85 впервые с ноября
- Росстат: инфляция за 2021 год в России составила 8,4 %
- Ряд социальных выплат проиндексируют на уровень инфляции
- Посол РФ в Великобритании заявил, что НАТО провоцирует Украину
- МИД РФ заявил об отсутствии общей повестки с НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru