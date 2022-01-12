Москвичам пообещали «алмазную пыль» в небе

Так называемую алмазную пыль можно будет наблюдать завтра утром в небе столичного региона. Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он напомнил, что ближайшей ночью в Москве и области ожидается самое сильное похолодание в новом году.

Ночью и под утро столбики термометров покажут - 15…- 20 °C, на севере Подмосковья местами может быть зафиксировано – 25 °C. В условиях низких температур и высокой влажности происходит интенсивное вымораживание водяного пара.