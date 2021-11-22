Синоптик рассказал о погоде в Центральной России
Стало известно о том, какой будет погода на этой неделе в Центральной России, сообщает RT со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, «метеорологическая зима продолжает пробуксовывать». В начале недели она всё-таки «сделает полшага вперёд». Согласно прогнозу, снежный циклон с центром над Средним Уралом развернётся и в регион вслед за холодным атмосферным фронтом хлынет полярный воздух, волна которого в ближайшие сутки-двое докатится до междуречья Волги и Дона. В результате оттепель сменится морозами, и температура окажется на один-два градуса ниже климатической нормы.
По данным синоптика, вторая половина недели ознаменуется западно-восточным переносом воздушных масс атлантического происхождения, из-за чего морозы пойдут на спад и суточные колебания температуры будут укладываться в диапазон -3...+2 градуса.
Как сообщалось ранее, по прогнозам синоптиков, холодная погода сместится на юг Западной Сибири, в центр Сибири и запад Красноярского края.
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