Нобелевскую премию мира не дали Зеленскому

«Комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира за 2023 год Наргес Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех», — отмечается в заявлении.

Помимо активистки, на Нобелевскую премию мира претендовали 350 кандидатов, в том числе 259 лиц и 59 организаций.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по литературе получил норвежский драматург Юн Фоссе, напоминает RT.

