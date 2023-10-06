Нобелевскую премию мира не дали Зеленскому
Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице, вице-президенту центра «Защитники прав человека» Наргес Мохаммади. Об этом сообщили в Нобелевском комитете.
«Комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира за 2023 год Наргес Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех», — отмечается в заявлении.
Помимо активистки, на Нобелевскую премию мира претендовали 350 кандидатов, в том числе 259 лиц и 59 организаций.
Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по литературе получил норвежский драматург Юн Фоссе, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru