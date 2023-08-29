Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг оценил достижения Москвы в сфере гостеприимства
Лауреат Нобелевской премии мира 2007 года, председатель Международного комитета премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг заявил, что Москва является лучшим городом в мире с точки зрения сферы гостеприимства, сообщает пресс-служба столичного правительства.
В рамках международного форума инноваций БРИКС, который проходит на площадке Московского урбанистического форума, он указал, что счастлив снова быть в любимой Москве, где в 2016 году занимался международной энергетической премией «Глобальная энергия».
«Вижу огромную разницу в развитии города, насколько улучшаются сервисы и рестораны. Я всегда говорю, что Москва – лучший город мира с точки зрения уровня отелей, кухни и гостеприимства», – заключил Рае Квон Чунг.
Ранее в рамках деловой программы Московского урбанистического форума обсудили сотрудничество горожан, властей и застройщиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru