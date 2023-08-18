Первый международный форум инноваций БРИКС пройдет в Москве в рамках МУФ

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, главной темой форума станет концепция облачного города. Участники дискуссии планируют обсудить помощь современных технологий в повышении качества жизни и создании комфортной цифровой среды в городе.

Сам форум пройдет в концертном зале «Зарядье». В мероприятиях примут участие главы городов, министерств и ведомств из стран БРИКС, а также представители институтов развития и технологических компаний. Форум открывает свои двери для трех тысяч гостей из более чем 30 стран. Участники 27 августа будут обсуждать актуальные проблемы жителей мегаполисов, 28 августа посвятят экономике, а завершится деловая программа 29 августа общей темой «Город».

Также в рамках форума обнародуют результаты рейтинга 100 крупнейших городов мира по уровню технологического и пространственного развития, подготовленного исследовательским институтом городских инноваций Гуанчжоу (Guangzhou Institute for Urban Innovation) в партнерстве с научными организациями из Южно-Африканской Республики, Индии и Бразилии.

