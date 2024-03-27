Нобелевский лауреат Даниэль Канеман умер на 91-м году жизни
Американо-израильский психолог и лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман умер в возрасте 90 лет, пишет газета The New York Times.
Ученый ушел из жизни 27 марта. Подробности и обстоятельства его смерти не приводятся.
Канеман получил Нобелевскую премию в 2002 году за интеграцию психологических исследований в экономическую науку. Он опроверг идею о том, что человек руководствуется рациональными мотивами при принятии решений, связанных с финансами.
«Он открыл, что люди часто выбирают кратчайший путь, который зачастую ведет их к ошибочным решениям, противоречащим их же интересам», - говорится в некрологе.
Канеман родился в марте 1934 года в Тель-Авиве. Детство провел во Франции. Преподавал в ряде крупнейших университетов США.
В декабре 2023 года на 100-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Солоу. Он был советником президентов США Джона Кеннеди, Линдона Джонсона и Ричарда Никсона, передает «Радиоточка НСН».
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