Нобелевский лауреат Даниэль Канеман умер на 91-м году жизни

Ученый ушел из жизни 27 марта. Подробности и обстоятельства его смерти не приводятся.

Канеман получил Нобелевскую премию в 2002 году за интеграцию психологических исследований в экономическую науку. Он опроверг идею о том, что человек руководствуется рациональными мотивами при принятии решений, связанных с финансами.

«Он открыл, что люди часто выбирают кратчайший путь, который зачастую ведет их к ошибочным решениям, противоречащим их же интересам», - говорится в некрологе.

Канеман родился в марте 1934 года в Тель-Авиве. Детство провел во Франции. Преподавал в ряде крупнейших университетов США.

В декабре 2023 года на 100-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Солоу. Он был советником президентов США Джона Кеннеди, Линдона Джонсона и Ричарда Никсона, передает «Радиоточка НСН».

