«Бедность, здравоохранение, образование». Путин назвал главные проблемы России

Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель российских властей - это повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи с членами правительства РФ глава государства отметил, что главными «врагами» являются «бедность значительного числа граждан», проблемы в системе образования и здравоохранения, а также развитие инфраструктуры.

«Кричать «ура!» ещё рано, враг в лице бедности пока не побеждён... У нас есть над чем работать», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с лидерами пяти политических партий, которые по итогам выборов прошли в Госдуму восьмого созыва, сообщает RT. По его словам, у нового парламента впереди напряжённая работа на благо России и её граждан.

