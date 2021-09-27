«Бедность, здравоохранение, образование». Путин назвал главные проблемы России
Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель российских властей - это повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе встречи с членами правительства РФ глава государства отметил, что главными «врагами» являются «бедность значительного числа граждан», проблемы в системе образования и здравоохранения, а также развитие инфраструктуры.
«Кричать «ура!» ещё рано, враг в лице бедности пока не побеждён... У нас есть над чем работать», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с лидерами пяти политических партий, которые по итогам выборов прошли в Госдуму восьмого созыва, сообщает RT. По его словам, у нового парламента впереди напряжённая работа на благо России и её граждан.
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