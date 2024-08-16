«Низкая цена и рейтинг»: Россиянам назвали признаки мошенничества на маркетплейсах

Немкин посоветовал обращать внимание на рейтинг и отзывы: если много негативных или отзывов вообще мало, то это тревожный сигнал.

Также если товар продается по сильно заниженной цене – это тоже может указывать на мошенников, так как они очень часто используют этот прием.

Ранее в ВТБ рассказали о трёх главных схемах мошенников, которые нацелены на пенсионеров, напоминает RT.

