«Низкая цена и рейтинг»: Россиянам назвали признаки мошенничества на маркетплейсах
Если у продавца на маркетплейсе товар стоит сильно ниже рыночной цены, а также мало отзывов, то это может быть признаком мошенничества, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Его слова приводят РИА Новости.
Немкин посоветовал обращать внимание на рейтинг и отзывы: если много негативных или отзывов вообще мало, то это тревожный сигнал.
Также если товар продается по сильно заниженной цене – это тоже может указывать на мошенников, так как они очень часто используют этот прием.
Ранее в ВТБ рассказали о трёх главных схемах мошенников, которые нацелены на пенсионеров, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru